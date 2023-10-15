Çok Bulutlu 21.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.10.2023 13:31

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'dan Gazze'de soykırım uyarısı

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, İsrail'in Gazze'yi tahliye etme girişiminin çok sayıda kişinin hayatını kaybedeceği bir soykırım anlamına geleceğini bildirdi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'dan Gazze'de soykırım uyarısı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, partisi Afrika Ulusal Kongresinin (ANC) Yürütme Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, 1948-1994 yıllarında ülkeyi yöneten ırkçı apartheid rejiminin acılarını yaşamış ve baskılarına direnmiş Güney Afrika halkının, Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Ramaphosa, İsrail hükümetinin 1 milyondan fazla kişinin yaşadığı Gazze'nin kuzey kesimini boşaltma planından endişe duyduklarını kaydederek "Uluslararası topluma, İsrail hükümetinin insanları Gazze'nin kuzey kesiminden çıkarma emrini geri çekmesi yönünde talimat vermesi çağrısında bulunduk. Bu, çok sayıda insan öleceği için soykırım anlamına gelecektir." dedi.

İsrail'i "apartheid devleti" olarak nitelendiren Ramaphosa, yaklaşık 75 yıldır işgal altında bulunan Filistin halkının bu apartheid rejimine karşı yürüttüğü mücadeleyi ve bu meseleyi nasıl ele aldıklarını çok iyi anladıklarını söyledi.

Ramaphosa, İsrail'in insan hakları ihlalleri yaptığını, Filistinlilerin ise adalet mücadelesi verdiğini dile getirdi.

Güney Afrika'da 29 yıldır iktidarda olan ANC'nin Yürütme Kurulu üyeleri, Filistin'e destek amacıyla toplantıya siyah renkli giysiler ve Filistin bayraklarıyla katıldı.

Çatışmalarda iki Güney Afrikalı hayatı kaybetti

Öte yandan, Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada,bölgede  şimdiye kadar iki Güney Afrika vatandaşının yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Açıklamada, ölenlerden birinin Güney Afrika-İsrail çifte vatandaşı olduğu belirtildi.

ETİKETLER
Güney Afrika Gazze Soykırım İsrail
Sıradaki Haber
UNICEF: Gazze'de çocuklara ulaşmak için acil insani ateşkese ihtiyacımız var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:32
Hareket halindeki otomobile operasyon: 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
14:28
Safedi:Neden Ukrayna'da sivillerin gıdaya erişimini engellemek savaş suçuyken Gazze'de değil?
14:31
Açık lise kayıtları yarın sona erecek
14:17
Çoruh'un "4 gerdanlığı" ülke ekonomisine 117 milyar lira katkı sağladı
14:21
Mısır Çarşısında izdiham yaşandı
14:12
ÖSYM'nin düzenlendiği 4 farklı sınav sona erdi
Vanlı kadınlar dağların eteklerinden topladıkları cevizi birçok şehre gönderiyor
Vanlı kadınlar dağların eteklerinden topladıkları cevizi birçok şehre gönderiyor
FOTO FOKUS
Diyarbakır'da 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü
Diyarbakır'da 8 katlı bina yıkım sırasında çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ