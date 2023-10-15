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Dünya
AA 15.10.2023 13:43

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi: Kimse güvenliğini masum sivillere zarar vererek sağlayamaz

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail'in Filistin şiddetinde tırmanan gerilimin kontrolden çıkma tehlikesi taşıdığını belirterek, hiçbir tarafın kendi güvenliğini masum sivillere zarar vererek sağlayamayacağını, askeri seçeneğin çıkış yolu olmadığını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi: Kimse güvenliğini masum sivillere zarar vererek sağlayamaz
[Fotograf: Reuters]

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Vang, görüşmede, Çin'in sivillere zarar veren, uluslararası hukuku ihlal eden tüm eylemlere karşı olduğunu ve bunları kınadığını ifade ederek, "Kimse güvenliğini masum sivillere zarar vererek sağlayamaz." ifadesini kullandı.

İsrail-Filistin çatışmasında tırmanan gerilimin kontrolden çıkma tehlikesi taşıdığına işaret eden Vang, askeri seçeneğin çıkış yolu olmadığını, şiddete şiddetle karşılık vermenin yalnızca "fasit döngü" yaratacağını vurguladı.

Vang, taraflar arasında ateşkes sağlanmasının ve gerilimin düşürülerek insani bir felaketin önlenmesinin en önemli öncelik olduğuna işaret etti.

İnsani yardım için kanalların açılması, Birleşmiş Milletler çerçevesinde bir uzlaşmanın desteklenmesi ve Güvenlik Konseyi'nin rolünü yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Vang, Filistin sorununu çözmenin temel yolunun, iki devleti çözümün uygulanması, bağımsız Filistin devletinin kurulması ve İsrail ile Filistin'in barış içinde bir arada yaşamasının sağlanması olduğunu kaydetti.

Vang, "İsrail ile Arap ülkeleri arasında uzlaşma sağlanmadıkça Orta Doğu'da barış olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile de telefonda görüştü.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail-Filistin çatışmasında İsrail'in eylemlerinin "nefsi müdafaa sınırlarını aştığını" belirterek, Gazze halkının toplu cezalandırılmasına son verilmesi gerektiğini belirtti.

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