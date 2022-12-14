Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'ne katıldı.

Zirve'de konuşma yapan Aliyev'in açıklamalarından konu başlıkları şu şekilde:

"Kardeş Türkmenistan'ı bu yıl 2nci kez ziyaret ediyorum ve burada tekrar bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Üçlü Zirve'nin üst düzey organizasyonu ve misafirperverliği için Başkan Sardar Berdimuhamedov'a teşekkür ediyorum.

Türkmenistan'ın istikrarlı ve dinamik bir gelişme ile ilerleyişine tanık olmaktan ve başarılarını görmekten mutluluk duyuyoruz."

"3 ülke birbirine sıkı sıkıya bağlı"

İİlham Aliyev konuşmasında, "Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan etnik, dini ve kültürel kökler ve ortak ahlaki değerlerle birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Halkımızın zengin tarihi ve kültürel mirasından ve insan uygarlığına yaptığı büyük katkılardan haklı olarak gurur duyuyoruz." vurgusunu yaptı.

Azerbaycan'ın hem Türkiye hem de Türkmenistan ile siyasi ilişkilerinin üst düzeyde olduğunun altını çizen Aliyev, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçen yıl Türkiye ile imzaladığımız Şuşa Deklarasyonu, ilişkilerimizi stratejik ittifak düzeyine getirdi. 2017 yılında Azerbaycan ile Türkmenistan arasında stratejik ortaklık Deklarasyonu imzalandı.

Ülkelerimiz, aralarında BM, İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı, AGİT ve diğer kurumların da bulunduğu uluslararası kuruluşlar çerçevesinde karşılıklı destek ve iş birliği sağlıyor. Tarihi bağlara dayalı ilişkilerimiz, ülkelerimiz arasında ekonomi, ticaret, nakliye-lojistik ve diğer alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi için fırsatlar doğuruyor."

"Azerbaycan'ın Türkiye ile ticaret cirosu yüzde 45 artarak 5 milyar dolara ulaştı"

2022 Ocak-Ekim döneminde Azerbaycan'ın Türkiye ile ticaret cirosunun yüzde 45 artarak 5 milyar dolara ulaştığını açıklayan Aliyev, Azerbaycan'dan Türkiye ekonomisine yaklaşık 20 milyar dolar, Türkiye'den Azerbaycan ekonomisine yaklaşık 14 milyar dolar yatırım yapıldı.

Aliyev, "Bu yıl Türkmenistan ile ticaret cirosu 5 kat arttı." dedi.

"3 ülke de nakliye ve lojistik alanında büyük başarılar elde etti"

"Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan nakliye ve lojistik alanında büyük başarılar elde etti." ifadelerini kullanan Aliyev, şunları söyledi:

Ülkelerimiz tarafından, ulaşım bağlantıları alanında yeni iş birliği fırsatları açan birçok proje hayata geçirildi. Her üç ülkede de bu alanda yapılan yatırımlar, yeni ve modern altyapının oluşturulmasına hizmet etti.

Azerbaycan, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ulaşım koridorlarında aktif bir katılımcı. Ülkemiz, topraklarında demiryolu, karayolu ve hava taşımacılığı ile ilgili tüm büyük projeleri hayata geçirdi. Sonuç olarak, Azerbaycan önemli bir geçiş ülkesi haline geldi.

2022 yılının ilk 10 ayında Azerbaycan topraklarından geçen toplam transit taşıma hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80'den fazla arttı.

Zengezur koridorundaki tüm çalışmalar 2024 yılında tamamlanacak"

İlham Aliyev, Zengezur koridoruna ilişkin de açıklama yaptı ve Zengezur koridorunun Azerbaycan topraklarından geçen kısmındaki tüm çalışmalar ın2024 yılında tamamlanacağının bilgisini verdi.

Geçen yıl Hazar Denizi kıyısında yer alan Alat Serbest Ekonomik Bölgesi'nin temeli atıldı. Aliyev, Türkiye ve Türkmenistan firmalarını bu bölgenin imkanlarından yararlanmaya davet etti.

2017 yılında canım kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun açılışını yaptık. Bu projeye 100 milyon dolardan fazla ek yatırım yapılacak ve iletim kapasitesi mevcut 1 milyon tondan 5 milyon tona çıkarılacak.

Laçın Havalimanı 2024 yılında hizmete açılacak

İlham Aliyev, ülkesindeki gelişmeleri anlattı:

"Azerbaycan, 50'den fazla kargo gemisi ile Hazar Denizi'nin en büyük ticaret filosuna sahipt. 2013 yılında hizmete giren Bakü tersanesi şu anda tam kapasite ile çalışıyor.

Azerbaycan 18 kargo uçağıyla bölgemizin en büyük sivil hava kargo filolarından birine sahip. Önümüzdeki 10 yılda kargo filomuza 9 uçak daha eklenmesi planlanıyor.

Şu anda Azerbaycan'da faaliyet gösteren 8 uluslararası havalimanı bulunuyor. Kurtarılan topraklarda inşa edilen Fuzuli ve Zengilan havalimanlarının açılışına Türkiye Cumhurbaşkanı, sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan katıldı.

İşgalden kurtulan Laçın'da ülkemizin 9. uluslararası havalimanının 2024 yılında hizmete açılması planlanıyor."

"Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin genişletilmesi büyük önem taşıyor"

Aliyev, "2020 yılı sonunda 44 gün süren Vatan Savaşı'nda kazanılan Zafer sonucunda topraklarımız 30 yıllık Ermenistan işgalinden kurtuldu. Karabağ sorunu çözüldü ve bu Zafer, bölgede yeni ulaşım ve haberleşme projeleri için elverişli bir fırsat doğurdu." dedi.

"Şu anda dünyada yeni zorluklar ve tehditler var. Bu nedenle ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin diğer alanlarla birlikte güvenlik, savunma ve savunma sanayi gibi alanlarda da genişletilmesi büyük önem taşıyor." diyen İlham Aliyev, açıklamalarını şu sözlerle bitirdi:

"Azerbaycan-Türkiye-Türkmenistan üçlü formatındaki görüşmenin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bundan sonra da bu tür toplantıların düzenli olarak yapılmasını ve kardeş ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine büyük katkı sağlamasını temenni ediyorum."