Paris Emniyet Müdürlüğünün Twitter'daki açıklamasına göre, bu akşam yerel saat ile 20.00'de başlayacak maç nedeniyle güvenlik ve düzeni sağlamak için Paris ve çevresinde 5 bin polis görevlendirildi.

Güvenlik güçleri, "tehlikeli hareketler, vandalizm eylemleri ve saldırganlıklara" karşı caydırıcı olmak adına Paris'in ünlü Şanzelize Caddesi'nde görevli olacak. Caddede trafik yoğunluğunu engellemek adına başkente giriş noktalarının birçoğu saat 22.00'den itibaren kapatılacak.

Özellikle bu caddeye ulaşmak için kullanılan farklı gar ve metro istasyonlarında güvenlik güçleri devriye gezecek.