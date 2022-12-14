Kaura Gençlik Koalisyonu Başkanı Bawa Emmanuel, yaptığı açıklamada, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin Kaduna eyaletinin Kaura bölgesine bağlı iki komşu köye saldırlar düzenleyerek 3 sivili öldürdüklerini belirtti.

Yetkililer, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını aktardı.

Öte yandan Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, Kaduna eyaletine bağlı Birnin Gwari, Igabi, ve Chikun bölgelerinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Aruwan, operasyonlarda silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 5 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Kaduna eyaletinde geçen yıl silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.