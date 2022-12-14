Yeni Birlik, Birleşik Liste ve Ulusal İttifak Partisinden oluşan yeni hükümete ilişkin güven oylamasının bugün yapılması bekleniyor.

Hükümet kurma anlaşmasından önce taraflar hükümet beyannamesi, iş birliği ve mali disiplin anlaşması üzerindeki çalışmaları tamamlamıştı.

Yeni kabineye, 1 Ekim genel seçimlerinde yüzde 19 ile en çok oyu alan Başbakan Krisjanis Karins'in iktidardaki merkez sağ Yeni Birlik Partisi başkanlık edecek. Küçük ortaklar, muhafazakar Ulusal İttifak ve yeni merkezci seçim ittifakı Birleşik Liste olacak.

Taraflar, yeni hükümetin çalışmalarını özellikle Letonya'nın güvenliği, eğitimi, enerjisi, rekabet gücü ve yaşam kalitesi alanlarında yoğunlaştırma sözü verdi.