Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin başkenti Kinsaşa’da 2 gündür etkili olan şiddetli yağışların ardından, başkent sokakları sular altında kaldı, çok sayıda ev çöktü, şehrin birçok mahallesinde toprak kayması meydana geldi.

Yaşanan afette, ilk belirlemelere göre 100 olarak belirtilen ölü sayısı 120'ye yükseldi.

3 günlük yas ilan edildi

Yaklaşık 18 milyon kişinin yaşadığı Kinsaşa’da ölü sayısını artmasından endişe ediliyor.

Afet sonrasında, Başbakan Jean Michel Sama Lukonde ülkede 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Son yıllarda büyük göç dalgalarına maruz kalan Kinsaşa'da 2019'da meydana gelen selde 40 kişi hayatını kaybetmişti.