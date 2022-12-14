Yaklaşık 8 yıldır İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun desteklediği hükümet güçleri arasındaki şiddetli çatışmalara sahne olan Yemen'de, yoksulluğun giderek artmasıyla birlikte açlık ve yetersiz beslenme günden güne yayılıyor. İç savaşın kasıp kavurduğu, açlık ve sefaletin hüküm sürdüğü ülkede çocuklar ebeveynlerinin gözleri önünde yavaş yavaş ölüyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, ülkede yetersiz beslenme verileri endişe verici seviyede. Vakalar, özellikle Taiz, Hacce ve Hudeyde'de yoğunlaşıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yemen Ofisi de geçen ay yaptığı açıklamada, akut yetersiz beslenmenin 5 yaş altı çocukların hayatını tehdit ettiğini ve acil müdahale gerektiğini vurguladı.

Her 5 çocuktan 2'si yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye muhtaç

UNICEF Yemen Temsilcisi Peter Hawkins, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen'de yetersiz beslenme verilerine ilişkin son bilgileri paylaştı.

Hawkins, "Yemen'de 5 yaş altı 2,2 milyon çocuk, yani her 5 çocuktan 2'si yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyuyor. Bunlardan yarım milyonunun hayatı, akut yetersiz beslenme nedeniyle tehlike altında." ifadelerini kullandı.

Tedavi edilmezlerse yemek yemeye güçleri kalmayacak

Hawkins, akut yetersiz beslenme nedeniyle en kısa sürede tedavi olamayan çocukların, yemek yemeye güçleri kalmayacağı ve kısa sürede ölebileceği uyarısında bulundu.

Yetersiz beslenmenin çocukların özellikle doğduktan sonraki ilk 2 yılında bedeni ve zihni gelişimine zarar verdiğini kaydeden Hawkins, tedavi edilseler dahi bunun etkilerinin büyük ölçüde geri döndürülemediğini belirtti.

Halk, yaşamını büyük oranda insani yardımlarla sürdürüyor

Yemen'de gıda güvenliğinin yok olmasının ve yetersiz beslenmenin temel nedeninin "iç savaş" olduğuna dikkati çeken Hawkins, limanlarda uygulanan kısıtlamaların ciddi akaryakıt sıkıntısına yol açtığını bu durumun da gıda ve gıda dışı maddelerdeki fiyat artışını tetiklediğini söyledi.

Hawkins, çatışmaların iç göçün artmasına ve kamu hizmetinin durmasına neden olduğunu belirtti.

Ekonomik sorunların ailelerin alım gücünü düşürdüğünü kaydeden Hawkins, tüm bunların çocukların yetersiz beslenmesine yol açtığını vurguladı.

Yemenlilerin yaşamlarını büyük oranda temel insani yardımlarla sürdürdüğünü aktaran Hawkins, çocukların gerektiği gibi beslenemediğini belirterek, bu durumun daha fazla akut yetersiz beslenme vakalarına neden olacağı uyarısında bulundu.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle yaşanan insani kriz, her geçen gün daha da büyüyor.