Japon hükümeti, "Ulusal Güvenlik Stratejisi, Ulusal Savunma Esasları ve Orta Vadeli Savunma Programı" gibi 3 milli doktrini yıl sonuna dek güncellemeyi hedefliyor.

Kişida'nın bu ay hükümete, 5 yıllık ulusal savunma bütçesinin 43 trilyon yen (312 milyar dolar) seviyesine çıkarılması talimatı sonrası, finansman kaynakları merak ediliyordu.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ve koalisyon ortağı Komeito milletvekilleriyle bir araya gelen Kişida, "Her bir vatandaşın, kendi hayatı ve ülkesini koruma ihtiyacının farkında olması, diğer konulardan daha önemli" diyerek müzakerelerin derinleştirilmesini talep etti.

Hükümetin, genişletilecek harcamalar için her yıl ilave 4 trilyon yen tedarik etmesi gerektiğini kaydeden Kişida, istikrarlı finansman kaynağı sağlanması gerektiğini belirtti.

Kişida, "Sorumlu finansman kaynaklarının ne olduğunun farkına varmalıyız. Bu ağır yükü sırtlamak ve tepki göstermek bu çağda yaşayanların sorumluluğudur." dedi.