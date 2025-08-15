Açık 23.3ºC Ankara
TRT Haber 15.08.2025 22:38

Alaska'daki Trump-Putin zirvesi başladı

ABD ve Rusya liderleri 4 yıl sonra ilk kez bir araya geldi. ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesi ABD'nin Alaska eyaletinde başladı.

Alaska'daki Trump-Putin zirvesi başladı

Görüşmede ABD ve Rusya liderlerine başta iki ülkenin Dışişleri Bakanları olmak üzere üst düzey güvenlik ve ticaret yetkilileri eşlik ediyor.

Zirvede ana gündem Ukrayna olacak, ancak masada ABD ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler de var.

ABD ve Rusya arasında siber saldırılar, stratejik silahların azaltılması, casuslar ve düşük düzeyde faaliyet gösteren diplomatik misyonlar gündeme gelecek.

Kremlin, görüşmenin yaklaşık 7 saat sürebileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, görüşme öncesi Putin'den savaşı durdurmasını isteyeceğini ifade etti.

Trump, görüşme iyi geçerse Zelenski ve Putin ile üçlü bir görüşme yapmayı düşündüğünü de kaydetti.

Görüşmenin ardından iki liderin basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

ABD Donald Trump Vladimir Putin Rusya Ukrayna
OKUMA LİSTESİ