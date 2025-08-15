Alaska'daki Trump-Putin zirvesi başladı

Görüşmede ABD ve Rusya liderlerine başta iki ülkenin Dışişleri Bakanları olmak üzere üst düzey güvenlik ve ticaret yetkilileri eşlik ediyor.



Zirvede ana gündem Ukrayna olacak, ancak masada ABD ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler de var.



ABD ve Rusya arasında siber saldırılar, stratejik silahların azaltılması, casuslar ve düşük düzeyde faaliyet gösteren diplomatik misyonlar gündeme gelecek.



Kremlin, görüşmenin yaklaşık 7 saat sürebileceğini açıkladı.



ABD Başkanı Trump, görüşme öncesi Putin'den savaşı durdurmasını isteyeceğini ifade etti.



Trump, görüşme iyi geçerse Zelenski ve Putin ile üçlü bir görüşme yapmayı düşündüğünü de kaydetti.



Görüşmenin ardından iki liderin basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.