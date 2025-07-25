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Dünya
AA 25.07.2025 23:53

Al Jazeera: İsrail, Gazze'deki gazetecilere saldırılarını meşrulaştırmak için provokasyon peşinde

Al Jazeera, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gazetecilere saldırılarını "haklı göstermek" amacıyla kışkırtma kampanyası yürüttüğünü açıkladı.

Al Jazeera: İsrail, Gazze'deki gazetecilere saldırılarını meşrulaştırmak için provokasyon peşinde

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu tarafından yapılan açıklamada, "İşgal (İsrail) ordusu ve sözcüleri, gazetecilerimize ve özellikle meslektaşımız muhabir Enes eş-Şerif'e yönelik provokasyonlarını artırıyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in hedefinde Gazze'deki gazetecilerin olduğu vurgulanan açıklamada, gazeteciler aleyhinde yürütülen karalama ve kışkırtma kampanyasının amacının, "Gazze'deki gazetecileri hedef almak için meşrulaştırma girişimi" olduğuna dikkat çekildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sonuncusu dün olmak üzere, yayımlanan videolarda Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif'i "Hamas'ın askeri mekanizmasının parçası" olmakla suçlamıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 676 Filistinli hayatını kaybetti, 143 bin 965 kişi yaralandı.

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