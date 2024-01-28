Çok Bulutlu 1.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.01.2024 16:07

Aktivistler Mona Lisa tablosuna çorba fırlattı

Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi'nde sergilenen Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosuna iklim aktivistleri çorba fırlattı.

Çevreci aktivistler Paris'teki Louvre Müzesi'nde bulunan Mona Lisa tablosunu hedef aldı.

Tabloya çorba fırlatan iki aktivist, eserin çevrelendiği alana girerek eylem yaptı.

Aktivistler, "Hangisi daha önemli? Sanat ya da sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme hakkı? Tarım sistemimiz hasta" sloganları attı.

Eylemleri sırasında, ülke genelinde gelirlerinin azlığından şikayet eden çiftçilerin günlerdir sürdürdüğü protestolara atıf yapan aktivistler, çiftçilerin çalışmalarının karşılığını alamadığına işaret ederek "Çiftçiler çalışmaktan ölüyor" dedi.

Cam bir vitrin ile korunmuş olan Mona Lisa tablosu, eylemden zarar görmedi.

Çevreci aktivistler sanat eserlerini hedef alıyor

Çevreci aktivistler iklim krizine dikkati çekmek için farklı sanat eserlerini hedef aldıkları eylemlerini sürdürüyor.

Aaktivistler daha önce de İngiltere’nin Londra'daki National Gallery'de sergilenen Vincent Van Gogh'un "Ayçiçekleri" tablosuna domates çorbası atmış, Almanya'nın Potsdam kentindeki Barberini Müzesi'nde sergilenen Fransız ressam Claude Monet'in "Les Mueles" (Saman Yığınları) serisinde yer alan bir eserine ise patates püresi fırlatmıştı.

Londra'daki bal mumu heykel müzesi Madame Tussauds'daki Kral 3. Charles'ın heykeline de aktivistler tarafından çikolatalı kek atılmıştı.

Fransa’da çiftçi protestoları

Gelirlerinin azlığından şikayetçi olan çiftçiler, günlerdir Toulouse, Beauvais ve Agen gibi kentlerde yolları trafiğe kapatarak hükümetin tarım politikasını protesto ediyor.

Çiftçiler ayrıca kamu binaları önüne gübre ve saman dökerek eylemlerini sürdürüyor.

ETİKETLER
Fransa
Sıradaki Haber
UNRWA: Finansal desteğin kesilmesi, Gazze'de yardım çalışmalarının sonlanmasına yol açabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:38
Bakan Işıkhan: Prim gün sayısını düşürme çalışması devam ediyor
17:26
Filistin Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Han Yunus'ta 500 bin kişiyi göçe zorluyor
17:15
Filistin, UNRWA'ya finansal desteğini kesen ülkelere tepki gösterdi
17:34
Kardan heykel takımı ABD'den ikincilikle döndü
17:02
Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland'ı kabul etti
16:49
Dışişleri Bakanlığı: Bazı ülkelerin UNRWA'ya yardımları kesmesini endişeyle karşılıyoruz
Ankara’da kar yağışı
Ankara’da kar yağışı
FOTO FOKUS
Kardan heykel takımı ABD'den ikincilikle döndü
Kardan heykel takımı ABD'den ikincilikle döndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ