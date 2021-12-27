Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 01:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz'de peş peşe depremler
Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinin 185 kilometre açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı bölgede dün akşam saatlerinde iki deprem daha kaydedilmişti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.15'te merkez üssü Akdeniz olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 34,40 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 185 kilometre mesafede bulunduğu bildirildi.
Dün akşam saatlerinde aynı bölgede 4,9 ve 5,5 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedilmişti.
Etiketler: AFAD Akdeniz Bölgesi Deprem Yunanistan
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