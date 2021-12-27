Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.15'te merkez üssü Akdeniz olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 34,40 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 185 kilometre mesafede bulunduğu bildirildi.

Dün akşam saatlerinde aynı bölgede 4,9 ve 5,5 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedilmişti.