Rusya'ya karşı başlatılan faaliyet durdurma kararına son katılan şirket, ABD merkezli seyahat ve konaklama firması Airbnb oldu.

Şirketin CEO'su, söz konusu iki ülkede tüm faaliyetleri durdurma kararı aldıklarını Twitter'da duyurdu.

Airbnb is suspending all operations in Russia and Belarus