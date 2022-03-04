Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 09:57Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Airbnb Rusya ve Belarus'ta faaliyetlerini durdurdu
Airbnb, Rusya ve Belarus'ta operasyonlarını duraklattığını açıklayan en son şirket oldu.
Rusya'ya karşı başlatılan faaliyet durdurma kararına son katılan şirket, ABD merkezli seyahat ve konaklama firması Airbnb oldu.
Şirketin CEO'su, söz konusu iki ülkede tüm faaliyetleri durdurma kararı aldıklarını Twitter'da duyurdu.
Airbnb is suspending all operations in Russia and Belarus— Brian Chesky ???????? (@bchesky) March 4, 2022
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