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Dünya
AA 17.04.2023 16:04

Air France 228 kişinin öldüğü uçak kazasında suçsuz bulundu

Fransız hava yolu firması Air France, 2009'da Atlas Okyanusu üzerinde meydana gelen ve 228 kişinin hayatına kaybetmesine yol açan uçak kazayla ilgili Paris'te görülen davada suçsuz bulundu.

Air France 228 kişinin öldüğü uçak kazasında suçsuz bulundu
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

Paris Adli Mahkemesi, yaklaşık 14 yıl önce Rio-Paris seferi yaparken düşen Air France uçağına yönelik davada kararını açıkladı.

Mahkeme, kaza hakkında firmayı suçlu gösterecek kesin delillerin tespit edilememesi nedeniyle Air France'ı kabahatsiz buldu.

Fransız mahkemesi, uçağın üretici firması Airbus ve hava yolu şirketi Air France'ın alabileceği en yüksek cezanın 225 bin euroyu aşmayacak olması nedeniyle kararı "sembolik" olarak nitelendirdi.

Davanın sivil tarafları, yıllardır hukuki süreci devam eden bir olay hakkındaki davanın takipsizlikle sonuçlanmasına tepki gösterdi.

1'i Türk 228 kişi yaşamını yitirmişti

Rio de Janeiro Paris seferini yaparken, 1 Haziran 2009 yılında Atlas Okyanusu üzerinde düşen uçakta, 1 Türk yolcu dahil 228 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından, uçağın kara kutusu tüm aramalara rağmen bulunamamıştı.

Uzmanlar, kazanın, uçaktaki irtifa göstergelerinin bozuk olması yüzünden meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde durmuştu.

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