Açık 23.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.06.2024 22:23

AİHM, Rusya'nın Kırım'da çok sayıda temel hakkı ihlal ettiğine hükmetti

Merkezi Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Rusya'nın Kırım'da çok sayıda temel hakkı ihlal ettiğine karar verdi.

AİHM, Rusya'nın Kırım'da çok sayıda temel hakkı ihlal ettiğine hükmetti
[Fotograf: Reuters]

AİHM Büyük Dairesi, Rusya'nın Kırım'da yaptığı ihlallere ilişkin Ukrayna'nın başvurusuyla ilgili kararını açıkladı.

Büyük Daire, Rusya'nın Kırım'da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde (AİHS) yer alan yaşama hakkı, ifade ve din özgürlüklerini de kapsayan bir dizi temel hakkı ihlal ettiğine hükmetti.

Rusya'nın Ukraynalı askerlere, Ukrayna kökenli kişilere ve Kırım'daki Tatar Türkleri ve gazetecilere kötü muamele ettiğini belirten Büyük Daire, Rusya'nın AİHS'nin işkence yasağını kapsayan 3. maddesine uymadığına karar verdi.

Mahkeme, Rusya'nın bölgede, AİHS'nin yaşama hakkına ilişkin 2. maddesini ve Tatar Türklerine yönelik tutumu nedeniyle aynı sözleşmenin ayrımcılığı yasaklayan 14. maddesini ihlal ettiğine hükmetti.

Rusya'nın Kırım'da özellikle imam ve Ukraynalı Ortodoks rahiplere gözdağı verdiğini ve "zorbalık" ettiğini belirten mahkeme, Rus hükümetinin, en kısa sürede Kırım'a gönderilen mahkumların güvenli şekilde Rusya'daki hapishanelere sevk edilmesini istedi.

Mahkeme, özellikle Tatar Türklerinin evinde aramalar yapan Rus makamlarının, AİHS'nin insanların konutlarına saygı gösterilmesi gerektiğini kaydeden 8. maddesini ihlal ettiğine karar verdi.

Ukrayna, 2014'te Kırım'ın ilhakından bu yana Rusya'nın bölgede AİHS'yi ihlal ettiğini ve Kırım'da, Ukrayna'nın bazı bölgelerinde ve Rusya'da Ukraynalıların siyasi görüşleri ve Ukrayna’yı destekleyen eylemleri nedeniyle sistematik olarak "zulüm" gördüğünü gerekçe göstererek, 2014 ve 2018'de AİHM'e başvurmuştu.

ETİKETLER
AİHM Kırım Rusya
Sıradaki Haber
Rusya UCM'nin Şoygu ve Gerasimov hakkındaki yakalama kararını tanımıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:32
Silivri'de 50 dönüm alanı etkileyen anız yangını söndürüldü
22:34
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Çömez hakkında suç duyurusu
22:22
Rusya UCM'nin Şoygu ve Gerasimov hakkındaki yakalama kararını tanımıyor
21:15
Avrupa Konseyi'nin yeni genel sekreteri eski İsviçre Konfederasyonu Başkanı Berset oldu
21:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Bahçeli ile bir araya gelecek
21:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Slovenya’nın Filistin’i devlet olarak tanıma kararını tebrik etti
Diyarbakır'da sıcak hava etkisini sürdürüyor
Diyarbakır'da sıcak hava etkisini sürdürüyor
FOTO FOKUS
Milli SİHA Bayraktar TB3 yerli motor ile 36.310 feet irtifaya çıktı
Milli SİHA Bayraktar TB3 yerli motor ile 36.310 feet irtifaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ