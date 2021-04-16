Ağaç parazitleri Roma’ya pahalıya patladı
Roma’da bir milyon çam ağacının yüzde 80’ine ölümcül bir parazit bulaştı. Ağaçların ilaçlanması ise Roma’ya 500 bin euroya mal oldu.
İtalya’nın başkenti Roma’nın şemsiyeli çam ağaçları en az tarihi eserler kadar şehrin simgesi.
İki ila üç yıl içinde çamları öldürebilen, aslen Kuzey Amerika’dan gelen bir parazit türü 1 milyon çam ağacının yüzde 80'ini istila etti
Çevre ve kültür derneklerinin yanı sıra Roma sakinlerinin protestolarının ardından, Lazio bölgesinin başkanı Nicola Zingaretti, çam ağaçlarını kurtarmak için 500 bin euro ayıracağını söyledi.
Zingaretti "Birçok Roma vatandaşı ve dernekleri tarafından başlatılan alarm çığlığını duyduk ve üzerimize düşeni yapacağız"dedi.
2019'da Lazio ve Roma yetkilileri tarafından ağaçları kurtarmak için bir program hazırlanmış, ancak yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.
Zingaretti, "Şimdi durum acil eylem gerektiriyor" dedi.
Parazit, Napoli'de ve çevresinde binlerce fıstık çamını öldürmüştü.