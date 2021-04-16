İtalya’nın başkenti Roma’nın şemsiyeli çam ağaçları en az tarihi eserler kadar şehrin simgesi.

İki ila üç yıl içinde çamları öldürebilen, aslen Kuzey Amerika’dan gelen bir parazit türü 1 milyon çam ağacının yüzde 80'ini istila etti

Çevre ve kültür derneklerinin yanı sıra Roma sakinlerinin protestolarının ardından, Lazio bölgesinin başkanı Nicola Zingaretti, çam ağaçlarını kurtarmak için 500 bin euro ayıracağını söyledi.

Zingaretti "Birçok Roma vatandaşı ve dernekleri tarafından başlatılan alarm çığlığını duyduk ve üzerimize düşeni yapacağız"dedi.

2019'da Lazio ve Roma yetkilileri tarafından ağaçları kurtarmak için bir program hazırlanmış, ancak yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.

Zingaretti, "Şimdi durum acil eylem gerektiriyor" dedi.

Parazit, Napoli'de ve çevresinde binlerce fıstık çamını öldürmüştü.