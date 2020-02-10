Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bomba yüklü araç patlatıldı. Patlamada 8 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil ise yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından, "Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Afrin şehir merkezinde mazot yüklü varillerin bulunduğu kamyondaki EYP’yi patlatan teröristler, 8 masum sivili katlederken aralarında çocukların da bulunduğu 7 sivili de yaraladı" açıklamasını yaptı.

Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Afrin şehir merkezinde mazot yüklü varillerin bulunduğu kamyondaki EYP’yi patlatan teröristler, 8 masum sivili katlederken aralarında çocukların da bulunduğu 7 sivili de yaraladı. pic.twitter.com/SBxoqQ7HKg — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 10, 2020

Güvenlik güçleri, Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki bu eylemin, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiğini değerlendiriyor.

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alıyor.