Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Güneş'in kutup bölgelerine 10 yıllık yolculuk başlıyor
NASA ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından fırlatılan uzay aracı Solar Orbiter'in 10 yıl sürecek Güneş yolculuğu başladı. Uzay aracı, güneş rüzgarlarının kökenlerini araştıracak.
NASA ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından ortak yapılan Solar Orbiter uzay aracı Florida Canaveral'dan fırlatıldı.
Solar Orbiter, Güneş ve Dünya arasındaki mesafenin yüzde 72'sini aşacak.
Güneş yörüngesinin kutup bölgelerini incelyecek aracın birincil görevi, güneş rüzgârının kökenlerini anlamaya yardımcı olacak bilgileri toplamak.
Misyonun ayrıca astronotların uzaydaki radyasyondan nasıl korunabileceği ve DNA'ya ne zararları olabileceği konusunda bilgi vermesi bekleniyor.
Etiketler: Solar Orbiter NASA kutup bölgesi güneş Avrupa Uzay AjansıSon Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 10:09
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