NASA ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından ortak yapılan Solar Orbiter uzay aracı Florida Canaveral'dan fırlatıldı.

Solar Orbiter, Güneş ve Dünya arasındaki mesafenin yüzde 72'sini aşacak.

Güneş yörüngesinin kutup bölgelerini incelyecek aracın birincil görevi, güneş rüzgârının kökenlerini anlamaya yardımcı olacak bilgileri toplamak.

Misyonun ayrıca astronotların uzaydaki radyasyondan nasıl korunabileceği ve DNA'ya ne zararları olabileceği konusunda bilgi vermesi bekleniyor.