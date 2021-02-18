COVID-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, kıta genelinde salgından ölenlerin sayısı 99 bin 965 oldu.

Kıtada vaka sayısı 3 milyon 809 bin 954'e, iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 346 bin 676'ya yükseldi. Afrika kıtasında en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Nijerya ve Etiyopya'da tespit edildi.

Kıtada şimdiye kadar Ruanda, Fas, Cezayir, Mısır, Seyşeller, Morityus ve Ekvator Ginesi kitlesel aşılamaya başladı.

