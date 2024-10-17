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Dünya
AA 17.10.2024 21:48

Afrika'da maymun çiçeğinden ölenlerin sayısı 1100'e çıktı

Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), kıta genelinde maymun çiçeği virüsü (mpox) kaynaklı ölümlerin 1100'e ulaştığını açıkladı.

Afrika'da maymun çiçeğinden ölenlerin sayısı 1100'e çıktı

Afrika CDC Genel Müdürü Jean Kaseya basına yaptığı açıklamada, maymun çiçeği virüsüne ilişkin güncel verileri paylaştı.

Son bir haftada 3 bin  vaka tespit edildiğini ve 50 kişinin salgında öldüğünü açıklayan Kaseya, Zimbabve ve Zambiya'da yeni vakalar bildirildiğini açıkladı.

Kaseya, Afrika'nın 18 ülkesinde salgının yayıldığını belirterek, vaka sayısının 42 bin 438'e yükseldiği ve salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 1100'e çıktığını belirtti.

Öte yandan Kaseya, vakaların yüzde 86'sının Orta Afrika bölgesinde tespit edildiğini aktardı.

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Afrika Maymun Çiçeği
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