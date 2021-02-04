Afrika'da Covid-19 vaka sayısı 3 milyon 632 bin 894'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 3 milyon 128 bin 423'e ulaşırken, kıta genelinde Covid-19'dan ölenlerin sayısı 93 bin 210 oldu.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

Küresel Aşı ve Aşılama Birliği, Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı kapsamında, 2021 yılının ilk yarısında Afrika'nın hemen hemen tüm ülkelerine Covid-19 aşısı ulaştıracağını duyurmuştu.