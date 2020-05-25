Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde COVID-19 vaka sayısı 111 bin 825'e yükseldi

Salgında ölenlerin sayısı 3 bin 353, iyileşenlerin sayısı ise 45 bine ulaştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti 22 bin 583 ile kıtada en fazla vakanın görüldüğü ülke durumunda. Mısır 17 bin 265 vakayla ikinci, Cezayir 8 bin 306 vakayla üçüncü, Nijerya ise 7 bin 839 vakayla dördüncü sırada yer alıyor.

Kuzey Afrika'da Mısır, kıtanın güneyinde Güney Afrika Cumhuriyeti, batıda Nijerya, Doğu Afrika'da Sudan ve Orta Afrika'da Kamerun, bölgelerinde en fazla vaka rastlanan ülkeler oldu.

Eritre, Morityus ve Seyşeller'de aktif COVID-19 vakası kalmazken, Orta Afrika Cumhuriyeti, Eritre, Lesotho, Mozambik, Namibya, Ruanda, Seyşeller ve Uganda da şu ana kadar ölüm vakası rapor edilmedi.