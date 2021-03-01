Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Afrika’daki 24 ülke daha COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında aşılarını gelecek haftalarda teslim alacak.

COVAX aracılığıyla yarın Kenya’ya 4 milyon 176 bin, Nijerya’ya ise 16 milyon 8 bin aşı ulaşacak.

10 ülkede aşılama başlamıştı

Kıtada şimdiye kadar Güney Afrika, Senegal, Mısır, Cezayir, Ruanda, Fildişi Sahili, Seyşeller, Morityus, Ekvator Ginesi ve Zimbabve toplu aşılamaya başladı.

Gana’da ise yarın itibarıyla toplu aşılama başlayacak.