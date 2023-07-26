Açık 33.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.07.2023 16:52

Afrika Birliğinden Nijer'deki darbe girişimine kınama

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, Nijer'deki darbe girişimini kınayarak "bu girişime son verilmesi" çağrısında bulundu.

Afrika Birliğinden Nijer'deki darbe girişimine kınama

AfB Komisyonu Başkanı Mahamat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Nijer'deki cumhuriyet kurumlarının istikrarını baltalayacak bu girişimin şiddetle kınandığını belirtti.

Girişime son verilmesi çağrısında bulunan Mahamat, başta Nijer halkı olmak üzere uluslararası toplumu da olayı kınamaya davet etti.

Nijer'de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına bağlı unsurlar, sabah saatlerinde darbe girişiminde bulunmuş ve Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'u Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda alıkoymuştu.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) da Bazoum'a karşı yapılan darbe girişimini kınamıştı.

Sıradaki Haber
Avustralya'dan yanıltıcı reklamlar nedeniyle Meta'ya 20 milyon dolar ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:58
Kütahya'da orman yangını: Müdahale sürüyor
17:53
Amasya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
17:49
Hava savunmada ASELSAN imzası
17:34
Azerbaycan'dan Hindistan'a çağrı: Ermenistan'a silah tedarikini durdurun
17:23
Vatikan'da yolsuzluk skandalına karışan Kardinal Becciu için 7 yıl 3 ay hapis cezası istendi
17:24
İBB Halk Ekmek'ten ekmeğe yüzde 66,6 zam
İstanbul'da etkili olan sıcak hava su satışlarını artırdı
İstanbul'da etkili olan sıcak hava su satışlarını artırdı
FOTO FOKUS
Terör örgütü PKK'nın elebaşları Belçika'daki gösteride ortaya çıktı
Terör örgütü PKK'nın elebaşları Belçika'daki gösteride ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ