Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 16:28Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Afganistan'nın batısında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Afganistan'da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu.
Afganistan'nın batısındaki Badgis eyaletinde deprem meydana geldi.
Başkent Kabil'den 462 kilometre uzaklıktaki Türkmenistan sınırına yakın bölgedeki depremin 30 metre derinlikte olduğu açıklandı.
Etiketler: Deprem Afganistan
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