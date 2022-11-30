Sivil toplum kuruluşu Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, bağışçıların desteğiyle Afganistanlı yetimlere kırtasiye-çanta seti, kışlık kıyafet ve yetim ödemesi olmak üzere 3 farklı alanda yardım yapıyor. Yardımlar, ülkenin 5 şehrindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Derneğin Dış İlişkiler Koordinatörü Bilal Değirmenci, Afganistan'da yürüttükleri en önemli projelerin yetimlere yönelik olduğunu belirtti. Değirmenci, "Afganistan, uzun yıllardır süren savaşlar ve iç savaşlar sebebiyle yetim sayısının en yüksek olduğu ülkelerden biri. On binlerce yetim yavrumuz var. Biz de dernek olarak yetimlere yönelik projelere öncelik veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekim-Kasım 2022 döneminde bölgeyi ziyaretlerinde yetimlere yönelik üç ayrı çalışma yaptıklarını anlatan Değirmenci, "Bunlardan birincisi; öğrenci olan yetimlere kırtasiye seti ve okul çantası bağışı. Mezar-ı Şerif kentinde 100 yetim öğrenciye, bulunduğumuz Bamyan kentinin Nevabat köyünde 230 olmak üzere toplam 330 yetime kırtasiye-çanta setlerini hediye ettik." diye konuştu.

"200 yetime kışlık hediye seti iletildi"

Afganistan'da havanın oldukça soğuduğuna işaret eden Değirmenci, yardım programlarının diğer ayağında ihtiyaç sahiplerine kışlık kaban-mont ve ayakkabıdan oluşan hediye setleri ulaştırdıklarını ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Değirmenci, başkent Kabil ile 4 kentin çeşitli bölgelerinde bulunan toplam 200 yetime kışlık hediye seti iletildiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Dönemlik yardımların yanında aylık yetim sponsoru programı kapsamında yardım ettiğimiz çocuklar var. Bu yetimlerimize nakit yardımı yapıyoruz. Takar vilayetinde 5 ayrı ilçedeki 101 yetime 3 aylık yetim aylıklarını ilettik. Bu programımızdan 650 çocuk yararlanıyor. 2022 yılında programlarımızın toplamında 2 bin yetime farklı alanlarda, farklı projelerle Türkiye'deki hayırseverlerin yardımlarını ilettik."