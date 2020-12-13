Haber Giriş: 13 Aralık 2020 Pazar 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'ın başkentinde bombalı saldırı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Kabil'de düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Hayirhane bölgesinde, zırhlı araca yerleştirilen bomba patlatıldı.
Görgü tanıkları saldırının bir milletvekilinin aracına yönelik düzenlendiğini öne sürdü.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan
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