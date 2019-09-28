Afganistan'ın Helmend eyaletinde meydana geldi. Bombalı saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Saldırının bir askeri kontrol noktasında gerçekleştirildiği aktarılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: DHA