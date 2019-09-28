Dünya
Afganistan’da saldırı: 1 ölü, 9 yaralı28 Eylül 2019 Cumartesi 15:46 - Son Güncelleme 28 Eylül 2019 Cumartesi 15:59
Cumhurbaşkanını belirlemek için halkın sandık başına gittiği Afganistan’da meydana gelen bombalı saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Afganistan'ın Helmend eyaletinde meydana geldi. Bombalı saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.
Saldırının bir askeri kontrol noktasında gerçekleştirildiği aktarılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: DHA
Etiketler: cumhurbaşkanlığı seçimi bombalı saldırı Afganistan