Amerika Birleşik Devletleri'nde, koruyucu ailesi tarafından terk edilen evlatlık kızın izine ulaşıldı. 6 yıldır nerede olduğu bilinmeyen Natalia Grace, İndiana'da ortaya çıktı. Başka bir ailenin yanında kalan Grace ile ilgili gizem devam ediyor.

Grace'in adı ilk kez, evlatlık olarak verildiği ailenin kendisini terk etmesi sonrasında duyuldu. 3 yıl boyunca İndiana'da Barnett ailesinin yanında yaşadı. Aile, 2013'te Natalia'yı tek başına evde bırakarak Kanada'ya taşındı. Kristine ve Michael Barnett çifti, Natalia'yı terk ettikleri için dava edildi.

Ancak aile, asıl kurbanın kendileri olduğunu iddia etti. Natalia'nın bir çocuk değil 22 yaşında bir yetişkin olduğu, hatta aileyi öldürmekle tehdit ettiği öne sürüldü.

Barnett çifti boşandıktan sonra, Michael Barnett ifadesini değiştirdi. Kızın çocuk yaşta olduğunu söyledi. Natalia'nın terk edilmesinden eski eşini sorumlu tuttu.

Barnett ailesinin iddiaları 2009 yılında çekilen Evdeki Düşman (Orphan) filmini akıllara getirdi. Film, doğmamış çocuğun ölümünden sonra 9 yaşındaki gizemli bir kızı evlat edinen bir çifti konu ediniyor.

Natalia Grace şimdi Mans ailesinin yanında. Aile, 2016'da kızın yasal koruyucusu olmak için başvurdu. Ancak Natalia'nın 1989 doğumlu olduğu yönündeki mahkeme kararı, buna engel oldu. Aile, olayla ilgili soruları cevapsız bırakıyor. Sosyal medyadaki fotoğraflarda Mans ailesi mutlu görünüyor.

Olayın aydınlatılması için dava devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber