Dünya
Finlandiyalılar renklerin gökyüzündeki dansını izledi28 Eylül 2019 Cumartesi 14:44 - Son Güncelleme 28 Eylül 2019 Cumartesi 16:46
Kuzey ışıkları... Dünyada meydana gelen en etkileyici doğa olaylarından biri. Bu ışıklar, Finlandiya'da gökyüzünü aydınlattı.
Yeşil, mor ve beyaz renklerinin gökyüzündeki dansı...
Etkileyici görüntülerin adresi, Finlandiya'nın turistik Laponya bölgesi.
Kuzey ışıkları, güneşten gelen elektrik yüklü moleküllerin, dünya atmosferindeki moleküllerle çarpışması sonucu oluşuyor.
Her yıl onlarca insan, bu olağanüstü doğa olayını izlemek için bölgeye akın ediyor.
Görüntüler, 27 Eylül gecesi kaydedildi. Görüntüleri kayıt altına alan seyahat dergisi editörü, 2017 yılından bu yana görünen en iyi kuzey ışıkları olduğunu belirtti.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: renkli görüntüler kuzey ışıkları Finlandiya