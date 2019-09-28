Yeşil, mor ve beyaz renklerinin gökyüzündeki dansı...

Etkileyici görüntülerin adresi, Finlandiya'nın turistik Laponya bölgesi.

Kuzey ışıkları, güneşten gelen elektrik yüklü moleküllerin, dünya atmosferindeki moleküllerle çarpışması sonucu oluşuyor.

Her yıl onlarca insan, bu olağanüstü doğa olayını izlemek için bölgeye akın ediyor.

Görüntüler, 27 Eylül gecesi kaydedildi. Görüntüleri kayıt altına alan seyahat dergisi editörü, 2017 yılından bu yana görünen en iyi kuzey ışıkları olduğunu belirtti.

Kaynak: TRT Haber