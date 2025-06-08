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Dünya
AA 08.06.2025 15:21

Katil İsrail'in Gazze'ye son 24 saatteki saldırılarında 108 Filistinli hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 108 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Gazze'ye son 24 saatteki saldırılarında 108 Filistinli hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, katil İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 108 ölü ve 393 yaralının getirildiği aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 603 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 14 bin 186 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 54 bin 880'e, yaralıların sayısının da 126 bin 227'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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