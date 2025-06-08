Açık 31.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.06.2025 15:06

New York'ta göçmenlere destek gösterisinde onlarca protestocu gözaltına alındı

ABD'nin New York kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan göçmenlere destek amacıyla gösteri düzenleyen onlarca protestocu gözaltına alındı.

New York'ta göçmenlere destek gösterisinde onlarca protestocu gözaltına alındı
[Fotograf: AA]

ICE tarafından gözaltına alınan göçmenlere destek amacıyla kent merkezinde toplanan göstericiler, Donald Trump yönetiminin göçmen politikalarını protesto etti.

Göstericiler, göçmen haklarının korunması ve ICE tarafından yürütülen gözaltı operasyonlarına son verilmesi için çağrıda bulundu.

Protestoculara sert müdahalede bulunan polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak amacıyla biber gazı kullandı.

Zaman zaman polisle protestocular arasındaki tansiyonun yükseldiği gösteride onlarca kişi gözaltına alındı.

Yaşanan arbedede yaralanan bazı göstericiler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Trump'ın göçmen karşıtı kararları

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle selefi Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasının da kaldırıldığını duyurmuştu.

Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalabileceği tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Katil İsrail'den Gazze yolundaki Madleen gemisine tehdit
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:19
Türkiye'nin hububat ihracatı 5 ayda 5,2 milyar dolar oldu
16:06
Yeni haftada hava nasıl olacak?
15:46
Ankara'da orman yangını
15:51
Katil İsrail'in Gazze'ye son 24 saatteki saldırılarında 108 Filistinli hayatını kaybetti
15:13
Kocaeli'de fabrika yangını
15:27
Katil İsrail'den Gazze yolundaki Madleen gemisine tehdit
Amasra, bayram tatilinde nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor
Amasra, bayram tatilinde nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor
FOTO FOKUS
Kamikaze İDA "PİRANA" çarpma testlerini tamamladı
Kamikaze İDA "PİRANA" çarpma testlerini tamamladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ