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Dünya
AA 08.06.2025 09:45

Katil İsrail'in bayramın 3. gününde Gazze'ye saldırılarında 21 Filistinli hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun Kurban Bayramı'nın üçüncü günü sabahında Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 21 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı.

Katil İsrail'in bayramın 3. gününde Gazze'ye saldırılarında 21 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Hastane kaynaklarının aktardığına göre, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlenen hava saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti. Han Yunus’un doğusundaki Muin bölgesinde ise iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Han Yunus’un batısındaki El-Mevasi bölgesinde, yerinden edilen sivillerin kurduğu çadırları hedef alan İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) saldırısında ikisi çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Daha önceki bir saldırıda yaralanan küçük kız çocuğu Dima Ebu Musa da bu sabah hastanede yaşamını yitirdi.

Refah kentinde bir yardım merkezi çevresinde toplanan sivillere ateş açan İsrail askerleri, 4 Filistinliyi öldürdü, en az 70 kişiyi yaraladı.

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan ve “Netzarim Koridoru” olarak anılan bölgede ise bir yardım dağıtım noktası çevresinde açılan ateş sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu ayrıca Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya ile Gazze kentinin doğusunda bazı ev ve tesisleri patlayıcılarla havaya uçurdu.

Sağlık sistemi alarm veriyor

Öte yandan ilgili kaynaklara göre Gazze’deki sağlık hizmetleri alarm veriyor.

Kaynaklar, hastanelerdeki yakıt stoklarının yalnızca iki gün daha yeteceğini, çok sayıda yaralının ise güneydeki sağlık merkezlerine ulaşmakta zorluk çektiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Filistin Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) dün, Gazze'de açlık çeken sivillerin, yiyecek alma umuduyla gittikleri yardım dağıtım merkezlerinde İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kaldığını belirtmişti.

Açıklamada, Gazze'deki mevcut yardım dağıtım modelinin "etkisiz" olduğu ve "insanları ölüme çağırmak" anlamına geldiği vurgulanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 54 bin 772’ye, yaralı sayısı ise 125 bin 834’e yükseldi.

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