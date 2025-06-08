Türk Kızılay ve TDV, kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Afgan Kızılay yerleşkesinde düzenlenen programda, TDV ve Türk Kızılay temsilcileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere yüzlerce kurban eti kolisini teslim etti.

Programda konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Cenk Ünal, Türkiye ile Afganistan arasında tarihi bağların olduğunu söyledi.

Türkiye'den birçok sivil toplum kuruluşunun Afganistan'ın farklı bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttığını belirten Ünal, iki ülke halkı arasındaki ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Türkiye, ihtiyaç sahiplerinin yanında

Afgan Kızılay Başkan Vekili Şahabettin Dilaver ise Türkiye'den gelen kurban yardımlarını yetim, kadın ve çocuklara ulaştıracaklarını dile getirdi.

Türkiye'ye teşekkür eden Dilaver, Türk halkının Afganistan'a kadar gelerek ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Emrah Kandemir ve Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Naeem Karimi de programda hazır bulundu.

Daha sonra TDV ve Türk Kızılayın getirdiği kurban eti kolileri Afgan Kızılay yerleşkesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.