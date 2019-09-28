BM Haftasında New York'ta Pakistanlılar Hindistan'ın baskıcı politikalarını protesto etti. TRT Haber'e konuşan Keşmirliler bölgedeki yakınlarından haber alamadıklarını belirttiler. Keşmirliler, yaşadıkları baskıyı dünya gündemine taşıyan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan günümüz sorunlarını hatırlattı, uluslararası toplumu göreve çağırdı. Onlardan biri de Keşmir sorunuydu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bu çağrıya kulak verdi ve Hindistan’ın baskısı altındaki Keşmir’de yaşananlardan kaygı duyduklarını belirtti.

Keşmirliler New York caddelerinde toplandı

Cumhurbaşkanı’nın çağrısı yalnız Birleşmiş Milletler salonlarının dışında, New York caddelerinde de karşılık buldu. New York caddelerinde toplanan bin civarında Keşmirli Birleşmiş Milletler haftasının en büyük protestosuna imza attı.

Protestocuların bazılarının yakınları Keşmir’de. Onların New York’ta yaşanmalarının önemli ve geçerli bir sebebi var.

Dünyanın yaşananlara seyirci kaldığını düşünerek Keşmir’in sesini Birleşmiş Milletler haftasında duyurmaya çalışıyorlar.

Dünyanın dikkatini Keşmir’e çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve kardeş olarak gördükleri Türkiye’ye minnet duyuyorlar.

Protesto slogan ve pankartlar dışında ince mesajlarla da doluydu. Toronto’da yaşayan Keşmir kökenli Pakistanlı ressamın çizdiği resim ve üzerindeki objeler Keşmir’in yaşadıklarını anlatıyor.

Kimi protestocu Keşmir’in özerk olması gerektiği görüşünde. Çoğunun ise siyaset üstü beklentisi var.

Kaynak: TRT Haber