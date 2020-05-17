Afganistan'da Seçim Komisyonu tarafından 18 Şubat'ta cumhurbaşkanı ilan edilen Eşref Gani ile seçimlere hile karıştığı iddiasıyla sonuçları kabul etmeyen Abdullah Abdullah arasında anlaşma sağlandı.

Afganistan'da varılan anlaşmanın sonuçlarından biri de eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raşid Dostum'a ilişkindi. Dostum'a mareşallik unvanı verildi.

Ülkenin kuzeyinde Taliban'a karşı önemli bir güç Özbek nüfus üzerindeki etkisiyle tanınan Raşid Dostum için bir tören de düzenlenecek.

Özbek asıllı Raşid Dostum, Afganistan'da nüfusun yüzde 9'unu oluşturan Özbeklerin lideri konumunda.

Dostum, ülkenin kuzeyinde Taliban militanlarına karşı bölgede oluşturduğu güçle mücadele etti.

Raşid Dostum, Afganistan'da 2004'teki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmuş ve oyların yüzde 10'unu almıştı.

2014'teki seçimlerin ardından devlet başkanlığı yardımcılığına getirilmişti.