Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da polise saldırı: 3 ölü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Afganistan'ın Gazne vilayetinde polis kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.
Saldırı, kimliği belirsiz kişilerce Gazne'nin 4'üncü Bölgesindeki kontrol noktasına düzenlendi.
Gazne Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ahmad Han Siret, saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiğini, saldırganların kaçtığını açıkladı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan
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