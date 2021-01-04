İletişim Bakanı Nick Mangwana, okulların açılmasının ileri bir tarihe alındığını ve insanların düğün ya da ibadet amacıyla 30 gün süreyle toplanmasının yasaklandığını açıkladı.

Ülkedeki vaka sayısının yeniden artmasına dikkati çeken Mangwana, kısıtlamaların yeniden başladığını ekledi.

Gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve restoranlar kapatıldı.

Yetkililer, COVID-19'a karşı halkı tedbirli olmaya ve kurallara uymaya çağırdı.