Açık 25.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.09.2025 10:22

Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 900'e çıktı

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde dün meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden kişi sayısı 900'e yükseldi.

Afganistan'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 900'e çıktı

Afganistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu Sözcüsü Yusuf Hammad, Kunar vilayetinde pazar günü meydana gelen depreme ilişkin detayları paylaştı.

Hammad, depremde hayatını kaybeden kişi sayısının 900'e, yaralı sayısının da 3 bine yükseldiğini ifade etti.

Yaralıların bölgeden tahliyesinin sürdüğünü aktaran Hammad, bu nedenle ölü ve yararlı sayısının değişebileceğini belirtti.

Hammad, deprem sonucu meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle bazı bölgelerde yolların kapandığını ancak ulaşılması güç bölgelere erişim sağlanabilmesi için kapalı yolların yeniden açılacağını kaydetti.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Yetkililer, depremin ardından bölgeye gönderilen arama kurtarma ekiplerinin, yüzlerce kişinin enkaz altında mahsur kaldığı Kunar'ın depremden etkilenen bölgelerinde çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Ekiplerin dağlık arazi ve kötü hava koşulları nedeniyle bazı köylere ulaşmakta güçlük çektiğini belirten yetkililer, halkın da dahil olduğu arama kurtarma çalışmalarında enkazdan çıkarılan yaralıların helikopterlerle hastaneye sevk edildiğini aktardı.

Afganistan yönetiminin uluslararası yardım çağrısı üzerine Hindistan, İsviçre, Çin ve İngiltere’nin aralarında bulunduğu bazı ülkeler bölgeye yardım göndereceklerini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada da depremde evlerini kaybeden aileler için hijyen malzemeleri, sıcak giysi, battaniye ve mutfak gereçleri içeren 2 bin yardım kitinin deprem bölgesine gönderildiği ifade edildi.

Afganistan'daki deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), pazar günü Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Afganistan'daki yıkıcı depremden ilk olarak 12 bin kişinin doğrudan etkilendiğini bildirmişti.​​​​​​​

ETİKETLER
Afganistan Deprem
Sıradaki Haber
Küresel güneş enerjisi kurulumları yılın ilk yarısında yüzde 64 arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:16
Afganistan'da 6 büyüklüğünde deprem: Ölü sayısı 1000'i aştı
11:14
Kruvaziyer turist sayısının yıl sonunda rekor kırması bekleniyor
11:10
Türkiye'de 3 bölge kuraklık sinyali
11:08
İstanbul'da 417,5 kg uyuşturucu madde ele geçirildi: 10 tutuklama
10:50
Katil İsrail askerleri El Halil Belediye Başkanı da dahil çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı
11:08
Emine Erdoğan: İnanıyorum ki zirvede alınan kararlar, uluslararası dayanışmayı güçlendirip dostlukları pekiştirecektir
Katil İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilerin göçü sürüyor
Katil İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilerin göçü sürüyor
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan: Çin'de gerçekleşen tarihi buluşmanın, barışa, istikrara ve ortak geleceğimize yeni ufuklar açmasını diliyorum
Emine Erdoğan: Çin'de gerçekleşen tarihi buluşmanın, barışa, istikrara ve ortak geleceğimize yeni ufuklar açmasını diliyorum
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ