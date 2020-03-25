Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mayar, basına yaptığı açıklamada, ülke genelinde 34 olan Covid-19 vaka sayısının 80'e yükseldiğini bildirdi.

Virüs bulaşan kişilerin yakın zamanda İran'dan döndüğünü ifade eden Mayar, söz konusu kişilerin hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

Mayar, Covid-19 nedeniyle 2'nci ölümün de gerçekleştiğini kaydetti.

Herat'ta ilk kez sokağa çıkma yasağı

Herat Valisi Abdul Kayyum Rahimi ise bugünden itibaren il genelinde sokağa çıkma yasağı getirildiğini açıkladı.

Herat halkının kendi sağlığı için uyarılara riayet etmesi gerektiğini aktaran Rahimi, ''Sokağa çıkma yasağının ilk gününde halkımız uyarılara kulak verdi, bundan sonraki günlerde de bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz." dedi.

Rahimi, Herat'a giriş çıkışların da sınırlandırıldığını bildirdi.

Covid-19 vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile üniversite ve medreselerde eğitime ara verilirken, Uluslararası Nevruz Kutlamaları ve çiftçi bayramının yanı sıra tüm spor etkinlikleri de iptal edilmişti.

Öte yandan Covid-19 önlemleri kapsamında günlük resmi çalışma süreleri de 8 saatten 5 saate indirilmişti.