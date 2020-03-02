Olaya ilişkin açıklama yapan Host Valisi Halim Fidai, saldırının arkasında kimin olduğuna dair henüz bir bilginin bulunmadığını ifade etti.

Afgan polisi ise patlamada 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.