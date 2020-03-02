Haber Giriş: Kaynak: Reuters, AFP
Afganistan'da futbol sahasında patlama: En az 3 ölü
Afganistan'ın Host eyaletinde bir futbol sahasında meydana gelen patlamada en az 3 kişinin öldüğü bildirildi.
Olaya ilişkin açıklama yapan Host Valisi Halim Fidai, saldırının arkasında kimin olduğuna dair henüz bir bilginin bulunmadığını ifade etti.
Afgan polisi ise patlamada 11 kişinin yaralandığını açıkladı.
Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
Etiketler: Afganistan patlama hostSon Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 17:47
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