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Afganistan'da bombalı saldırıda 3 polis öldü
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.
Herat Emniyet Müdürlüğü basın sorumlusu Atikullah Vesik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Herat'ın Kuhsan ilçesinin Kuddus Abad köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Vesik, saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiğini, 3'ünün de yaralandığını belirtti.
Vesik, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan saldırıSon Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 14:48
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