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Afganistan'da bombalı saldırıda 2 güvenlik görevlisi öldü
[Fotoğraf: AA]
Afganistan'ın Daykundi vilayetinin Kacran ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Daykundi Valiliği Sözcüsü Abbas Kamyar, basına yaptığı açıklamada, Band Sang bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, güvenlik güçlerinin geçişi sırasında patlatıldığını söyledi.
Kamyar, 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 3 personelin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı, henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan Daykundi vilayeti bombalı saldırıSon Güncelleme: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 15:42
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