Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 12:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da bombalı saldırı: 5 ölü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti.
Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'ın Meyvend ilçesinin Gec Kariz bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan araç bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Barikzey, saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 18 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Ülkede şiddet arttı
Afganistan'da mayıs başından bu yana yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla şiddet olayları arttı.
Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi geçen hafta, Taliban'ın mayıs ayında 1455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.
Açıklamada, saldırılarda en çok sivillerin kayıp verdiği belirtilmişti.
Etiketler: Afganistan
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