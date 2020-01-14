Dünya
Afganistan'da bombalı saldırı: 2 ölü14 Ocak 2020 Salı 11:13 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 11:16
Mezar-ı Şerif şehrinde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Adilşah Adil, Mezar-ı Şerif'in merkezinde yol kenarına yerleştirilen 2 bombanın peş peşe patlatıldığını bildirdi.
Adil, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını söyledi.
Görgü tanıkları bombaların, Belh ilçe Kaymakamı Gülbaz Han'ın evinin önünde patlatıldığını ifade etti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
Etiketler: Afganistan bombalı saldırı Mezar-i Şerif