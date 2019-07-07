Afganistan'ın Gazne vilayetindeki Milli İstihbarat Başkanlığı (NDS) binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi de yaralandı.
Gazne Valilik Sözcüsü Arif Noori, saldırıda hayatını kaybedenlerin 8'inin güvenlik gücü, 4'ünün sivil olduğunu aktardı.
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid saldırıyı üstlenerek, "Onlarca NDS memuru öldürüldü veya yaralandı" iddiasında bulundu.
50'den fazla kişinin yaralandığı saldırı sonrası ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Kaynak: Reuters