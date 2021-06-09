Afganistan'da Mİ-17 tipi askeri helikopterin teknik arıza nedeniyle Çegatu ilçesinde düştü.

Afganistan Savunma Bakanlığı, kazada helikopterdeki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin de yaralandığını açıkladı.

"Taliban tarafından düşürüldü" iddiası

Öte yandan Taliban'dan yapılan açıklamada ise helikopterin militanlar tarafından vurularak düşürüldüğü iddia edildi.

Bir taraftan ülkede akan kanın durması için barış müzakere çabaları sürerken diğer yandan şiddet olayları devam ediyor.

Ayrıca Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Rahmatullah Ender, 5 Haziran'da, Taliban'ın mayıs ayında 1455 saldırı düzenlediğini, geçen ay düzenlenen saldırılarda en çok sivil kayıpların verildiğini açıklamıştı.