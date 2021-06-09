Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 09:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da askeri helikopter düştü: 3 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinin Çegatu ilçesinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Afganistan'da Mİ-17 tipi askeri helikopterin teknik arıza nedeniyle Çegatu ilçesinde düştü.
Afganistan Savunma Bakanlığı, kazada helikopterdeki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin de yaralandığını açıkladı.
"Taliban tarafından düşürüldü" iddiası
Öte yandan Taliban'dan yapılan açıklamada ise helikopterin militanlar tarafından vurularak düşürüldüğü iddia edildi.
Bir taraftan ülkede akan kanın durması için barış müzakere çabaları sürerken diğer yandan şiddet olayları devam ediyor.
Ayrıca Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Rahmatullah Ender, 5 Haziran'da, Taliban'ın mayıs ayında 1455 saldırı düzenlediğini, geçen ay düzenlenen saldırılarda en çok sivil kayıpların verildiğini açıklamıştı.
Etiketler: Afganistan Taliban
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