Kanada'da İslam karşıtı terörün kurbanı olan Müslüman aile, düzenlenen törenle anıldı.

London Camii’ndeki törene, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da katıldı. Saldırının terör eylemi olduğunun altını çizen Trudeau, halkın nefrete ve İslam karşıtlığına karşı durması gerektiğini söyledi.

"Müslüman Kanadalılar'ın yanındayız"

Trudeau, "Londra'yı nesiller boyu güçlendiren tüm Müslüman Kanadalılar'ın yanındayız" dedi.

Törene Kanada'daki Müslüman toplumun temsilcileri ve çok sayıda yetkili de katıldı. Yapılan konuşmalarda, İslam karşıtlığı ile mücadelede somut adımların atılması çağrısı yapıldı.

Olay

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde bir saldırgan, kullandığı minibüsü kaldırımda yürüyen Müslüman ailenin üzerine sürmüştü. Saldırıda aynı aileden biri çocuk 4 kişi ölmüş, 9 yaşındaki çocuk da ağır yaralanmıştı.

Saldırıya Türkiye'den de tepkiler gelmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam düşmanlığı, ırkçılık ve ayrımcılığa karşı, uluslararası toplumun ortak hareket etmesi gerektiğini söylemişti.

Gözaltına alınan 20 yaşındaki katil zanlısı Nathanial Veltman, cinayet ve cinayete teşebbüsten yargılanacak.