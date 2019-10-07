Dünya
Afganistan'da asker adaylarına bombalı saldırı07 Ekim 2019 Pazartesi 17:41 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 17:56
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde asker adaylarını taşıyan minibüse yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, aralarında sivillerin de olduğu 27 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA / Arşiv]
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, Nangarhar'ın 3. bölgesinde 3 tekerlekli motosiklete yerleştirilen bombanın, asker adaylarını taşıyan minibüs bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.
Saldırıda 9 asker adayıyla 1 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, aralarında sivillerin de olduğu 27 kişinin yaralandığını aktardı.
Hogyani, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu açıkladı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
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